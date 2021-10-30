Червиченко заявил, что «Ростов» был лучше «Спартака»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Ростов» был ближе к победе в гостевой игре с красно-белыми (1:1) в рамках 13-го тура российской премьер-лиги.

«Ростов» был лучше. Если бы «Спартак» выиграл, это было бы несправедливо. Даже ничья в пользу красно-белых. Было три голевых момента у ростовчан. А у «Спартака» был только голевой момент. Селихов сегодня пожарил, мяч выскакивал из рук. А гол «Ростова» — блестящая трехходовка. Рассказова уже пытаются обвинять снова, но что должен был делать Николай? Просто Глебов замечательно забил, потому что справедливость должна была восторжествовать. Проблемы «Спартака» не в Витории. А, например, в том, что Ларссон пешком ходит и отбывает номер. Он делает все, чтобы от него избавились зимой. Айртон тоже непонятно что исполняет, Соболев валяется и выпрашивает штрафные. Всё не так у игроков», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

«Спартак» набрал 18 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице, «Ростов» - двенадцатый с 13 очками.

До своего следующего матча в РПЛ красно-белые проведут игру в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (4 ноября).

Команда Витории является аутсайдером группы С, набрав всего три очка после трех матчей.