Футболист «Спартака» Руслан Литвинов: Для нас ничья с «Ростовом» как поражение

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов не особо рад своему дебютному голу за красно-белых из-за того, что его команда упустила победу над «Спартаком» в 13-м туре РПЛ (1:1).

«Сейчас мой гол не может перебить всю эту грусть и боль от пропущенного на последних минутах мяча. Для нас эта ничья как поражение. Нет никакого повода для счастья. Обычный заброс, и мы просто провалились», - приводит слова Литвинова RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 18 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице, «Ростов» - двенадцатый с 13 очками.

7 ноября пройдут матчи «Ростов» - «Рубин» и «Спартак» - «Локомотив».