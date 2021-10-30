Андрей Червиченко: Это не «Ростов» отскочил, а «Спартак»

- Посмотрим на матч со стороны «Спартака». Как вам его игра?

- Слушайте, комментаторы надоели – весь матч десять предложений про «Спартак» и одно про «Ростов». До гола твердили, какой «Спартак» проблемный. После забитого гола – что «Спартак» вернулся. А после пропущенного не успели ничего рассказать – матч закончился.

Это когда-то «Спартак» приезжал в любой город, и местная команда считала за счастье, если ей удастся отбиться, сыграть вничью. Давно уже такого нет. Теперь в играх со «Спартаком» нужно плясать от соперников. Теперь все приезжают в Москву за победой.

И эта ничья в пользу «Спартака». Это не «Ростов» отскочил, а «Спартак», хотя ростовчане и забили на последней минуте. «Ростов» смотрелся лучше, опасных моментов создал больше. Если б Полоз из двух выходов на вратаря использовал один. А Глебов обводить вратаря не стал, а просто перекинул Селихова.