«Локомотив» вырвал победу у «Нижнего Новгорода»

«Локомотив в гостевом матче 13-го тура РПЛ победил »Нижний Новгород» со счетом 2:1.
На гол полузащитника хозяев поля Ильи Берковского (31-я минута) «железнодорожники» ответили точным ударом свокго хафбека Рифата Жемалетдинова (38) и атакой, в результате которой свои ворота поразил Иван Миладинович (90+5).
Таким образом, красно-зеленые набрали 24 очков и стали вторыми в турнирной таблице, дебютант РПЛ - одиннадцатый с 14 очками.
7 ноября «Локомотив» проведет выездную встречу против «Спартака», а «Нижний Новгород» сыграет в гостях против «Ахмата»
РПЛ
13-й тур
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) - «Локомотив» (Москва) - 2:1 (1:1)
Голы: Берковский, 31 - Жемалетдинов, 38, Миладинович, 90+5
«Нижний Новгород»: Синицын, Пенчиков, Кечкеш, Масоэро, Каккоев, Юлдошев, Берковский (Сулейманов, 71), Ткачук, Калинский, Шарипов (Миладинович, 87), Эннин (Баляй, 78).
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов (Ненахов, 77), Едвай, Баринов, Рыбус, Бека-Бека, Рыбчинский (Лисакович, 46), Марадишвили, Анджорин (Петров, 65), Жемалетдинов, Керк.
Предупреждения: Марадишвили, 21, Анджорин, 51, Бека-Бека, 59, Калинский, 80, Рыбус, 85, Синицын, 90, Сулейманов, 90.