Маркус Гисдоль: Тот факт, что мы пропустили и перевернули игру, делает нас вдвойне счастливыми

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал победу в матче 13-го тура чемпионата России над «Нижним Новгородом» (2:1).

«Мы уважаем «Нижний Новгород». Конечно, очень сложно играть против соперников, которые почти всей командой сидят в обороне и только ждут возможности убежать в контратаку. Нам сегодня было вдвойне тяжело. Тот факт, что мы пропустили и перевернули игру, делает нас вдвойне счастливыми», - сказал Гисдоль в эфире «Матч Премьер».

На гол полузащитника хозяев поля Ильи Берковского (31-я минута) «железнодорожники» ответили точным ударом хавбека Рифата Жемалетдинова (38) и атакой, в результате которой свои ворота поразил Иван Миладинович (90+5).

Таким образом, красно-зеленые набрали 24 очков и стали вторыми в турнирной таблице, дебютант РПЛ - одиннадцатый с 14 очками.

7 ноября «Локомотив» проведет выездную встречу против «Спартака», а «Нижний Новгород» сыграет в гостях против «Ахмата»