Сергей Белоголовцев: «Спартак» не готов играть с командами, которые даже находятся в РПЛ

Известный шоумен и болельщик московского «Спартака» Сергей Белоголовцев прокомментировал ничью красно-белых с «Ростовом» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Я считаю, что если бы «Спартак» сегодня победил, то это было бы несправедливо по отношению к футболу и «Ростову». Ничья — абсолютно закономерный результат, и сетовать на то, что нам опять повезло... Спартак» не готов играть с командами, которые даже находятся в РПЛ», - приводит слова Сергея «СЭ».

За красно-белых забил Руслан Литвинов (78-я минута), но «Спартак» не удержал победу, пропустив в компенсированное время от Данила Глебова.

«Спартак» набрал 18 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице, «Ростов» - двенадцатый с 13 очками.

7 ноября пройдут матчи «Ростов» - «Рубин» и «Спартак» - «Локомотив».