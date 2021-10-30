Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола - о поражении от «Кристалл Пэласа»: Многое вещи пошли не так

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от «Кристал Пэлас» (0:2) в матче десятого тура чемпионата Англии.

«Многое вещи пошли не так. Мы пропустили быстрый гол, провели хороший первый тайм, но в то же время у нас было удаление. Болельщики поддерживали нас, но, к сожалению, наш гол не засчитали. Что касается удаления, то сегодня же Джонни Эвансу за такое же показали лишь желтую карточку», - приводит слова Гвардиолы BBC.

В составе лондонской команды голами отметились Уилфрид Заха (6-я минута) и Конор Галлахер (88).

Отметим, что в компенсированное время первого тайма прямую красную карточку получил защитник «горожан» Эмерик Лапорта.

После этой игры «Кристал Пэлас», одержавший вторую победу в сезоне, набрал 12 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», потерпев второе поражение в чемпионате, с 20 очками расположился на третьем месте.