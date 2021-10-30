Главный тренер «Крыльев Советов» хочет, чтобы его команда играла лучше чем против «Краснодара»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин уверен, что его команда может играть еще лучше чем в гостевой игре против «Краснодара» (1:0).

«После кубкового матча нам необходимо было побеждать, весь настрой был на то, чтобы провести хороший матч. Очень качественная игра на определённых отрезках у соперника нас заставила много обороняться, но ребята сыграли хорошо. Удовлетворены нашей игрой в обороне, тем, что не допустили много моментов у своих ворот. Обычно их у «Краснодара» больше. Но, в общем-то, хотелось бы лучшего качества игры», -приводит слова Осинькина RT.

После этой игры «Крылья Советов», одержавшие шестую победу в сезоне, набрали 19 очков и поднялись седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», потерпевший четвертое поражение в сезоне, с 21 очком занимает пятое место.

В следующем туре самарцы на своем поле сыграют против «Химок», а краснодарская команда встретится в гостях с «Динамо».