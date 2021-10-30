Криштиану Роналду: Я в футболе 18 лет и знаю, что в один день все идеально, а в другой - нет

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к критике после матча десятого тура чемпионата Англии с лондонским «Тоттенхэмом» (3:0).

«Манчестер Юнайтед» - очень большой клуб. Критика всегда будет. Меня она не беспокоит. Я в футболе уже 18 лет и прекрасно знаю, что такое бывает: в один день все идеально, а в другой дерьмово. Мы должны с этим справляться. Но всегда лучше, когда ты побеждаешь и болельщики рады. Но иногда жизнь бывает такой», - приводит слова Роналду Sky Sports.

В составе «манкунианцев» голами отметились Криштиану Роналду (39-я минута), Эдинсон Кавани (64) и Маркус Рашфорд (86).

После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 15 очками расположился на восьмом месте.

В следующем раунде «манкунианцы» на своем поле сыграют против «Манчестер Сити», а клуб из Лондона в гостях встретится с «Эвертоном».