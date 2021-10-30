Виктор Гончаренко: Пропустили не самый приятный мяч

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, каким он увидел матч своей команды против «Крыльев Советов» (0:1).

«Мы нервно чувствовали себя в первом тайме, теряли мяч, располагались неудачно. Не было осмысленности в нападении. Пропустили не самый приятный мяч. Во втором тайме усилили давление, пошли моменты, но мы из них ничего не выжали. Не сумели в должной мере усилить игру путем замен или перестановок. Понятно, мы пытаемся контролировать ход матча и проводить с позиции силы. У нас чемпионат состоит из сбора мелочей — любая может сыграть за тебя или против», - приводит слова Гончаренко RT.

После этой игры «Крылья Советов», одержавшие шестую победу в сезоне, набрали 19 очков и поднялись седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», потерпевший четвертое поражение в сезоне, с 21 очком занимает пятое место.

В следующем туре самарцы на своем поле сыграют против «Химок», а краснодарская команда встретится в гостях с «Динамо».