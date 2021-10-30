«Барселона» сыграла вничью с «Алавесом» в первом матче после отставки Кумана

«Барселона» на своем поле не смогла победить «Алавес» в матче 12 тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Мемфис Депай (49-я минута), гости ответили голом в исполнении Луиса Риохи (52-я).

Таким образом, команда исполняющего обязанности главного тренера каталонского клуба Серхи Бархуана не смогла победить в третьем матче кряду и с 16 очками поднялась на девятую позицию турнирной таблицы ла лиги. Подопечные Хавьера Кальехи располагается на 16-й строчке, имея в своем активе десять очков.

В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Сельтой», а «Алавес» примет дома «Леванте». Обе встречи состоятся 6 ноября.