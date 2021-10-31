«Локомотив» заявил, что в команде нет вспышки COVID-19

«Локомотив» опроверг слух о вспышке коронавируса в клубе, объяснив пропуск ряда игроков матча 13-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).
Напомним, что утром стало известно, что форвард красно-зеленых Федор Смолов сдал сомнительный тест на COVID-19.
«Пабло пропускал матч с «Нижним Новгородом» из-за перебора желтых карточек. Наир Тикнизян пропустил матч из-за мышечной травмы, полученной в матче с «Сочи», - цитирует пресс-службу «железнодрожников» Sport24.ru.
Красно-зеленые набрали 24 очка и стали вторыми в турнирной таблице, дебютант РПЛ - одиннадцатый с 14 очками.
7 ноября «Локомотив» проведет выездную встречу против «Спартака», а «Нижний Новгород» сыграет в гостях против «Ахмата».