Комличенко: «Ростов» даже был ближе к победе в матче со «Спартаком»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал итог матча 13-го тура чемпионата России против московского «Спартака» (1:1).

«Если брать этот матч в целом, то думаю, мы даже были поближе к победе. И уж точно не заслуживали поражения. На протяжении всей игры мы неплохо выбегали в контратаки, в обороне тоже действовали организованно. Серьезных моментов у наших ворот не было, а сами могли забить гораздо раньше, чем на 96-й минуте. Поэтому, конечно, было бы обидно и несправедливо проиграть такой матч. Хорошо, что спаслись и вырвали эту ничью», - приводит слова Комличенко Sport24.

За красно-белых забил Руслан Литвинов (78-я минута), но «Спартак» не удержал победу, пропустив в компенсированное время от Данила Глебова.

«Спартак» набрал 18 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице, «Ростов» - двенадцатый с 13 очками.

7 ноября пройдут матчи «Ростов» - «Рубин» и «Спартак» - «Локомотив».