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31 октября 10:30

«Игра двух середняков». Шикунов раскритиковал матч «Спартак» - «Ростов»

Команды разошлись миром в матче чемпионата России (1:1).

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов подвел итоги матча «Спартак» - «Ростов» (1:1).

«Игра получилась невнятной. У «Спартака» она уже давно такая. «Ростову» надо тоже исправлять ситуацию, так как находятся внизу турнирной таблицы. Матч сегодня был переломным. Двум командам нужна была победа, но «Спартак» ничего не показал в атаке, «Ростов» хоть одно очко взял. Для поднятия настроения, эмоций это хорошо. Это была игра двух середняков. Красно-белые ничем не превзошли своих соперников, ничего не создали. По ним видно было, что они не знают, как им играть, не понимали ничего. Каждый сам по себе. Игры у «Спартака» давно нет, но сегодня это окончательно подтвердилось», - приводит слова Шикунова «РБ-Спорт».

За красно-белых забил Руслан Литвинов (78-я минута), но «Спартак» не удержал победу, пропустив в компенсированное время от Данила Глебова.

«Спартак» набрал 18 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице, «Ростов» - двенадцатый с 13 очками.

7 ноября пройдут матчи «Ростов» - «Рубин» и «Спартак» - «Локомотив».

источник: «РБ-Спорт»
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