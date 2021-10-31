Гендиректор «Рубина» заявил, что клуб доверяет Слуцкому

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Не было ли переживаний, что не в том направлении идет команда в последние полтора-два месяца? Нет, абсолютно. Видим, что идем правильным путем. Даже секундного недоверия к Слуцкому не было», - приводит слова Сайманова Metaratings.

Победу подопечным Леонида Слуцкого принес забитый мяч хавбека Михаила Костюкова на 91-й минуте.

Отметим, что на 14-й минуте встречи фланговый полузащитник москвичей Чидера Эджуке отличился забитым мячом, однако данное взятие ворот было отменен после просмотра VAR – в эпизоде с голом форвард гостей Антон Заболотный оказался в офсайде.

Таким образом, ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Рубин» с 19 очками поднялся на седьмую строчку.