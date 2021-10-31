Мостовой - о Рассказове: Елки-палки, когда ты перестанешь привозить?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал действия защитника «Спартака» Николая Рассказова в эпизоде с пропущенным голом в матче РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Я хотел похвалить Рассказова, похвалить даже не за отсутствие ошибок, там, в принципе, и ошибаться-то негде было, игра вялая. И все равно в концовке этот выбивает мяч, этот срезает головой - и побежали. Глебов шикарный гол забивает, опять из-под Рассказова. Ну, этот головой играет, ты корпус подставляй, уже жди, уже дерни его за майку, ну зачем ты с ним так на расстоянии, так боишься его? Думал, похвалю Рассказова, все-таки, может парень развиваться, ошибки исправлять, и, нет, в конце он опять такую ошибку допускает. Да, елки-палки, я думаю, ну что ж ты, ну, когда ты перестанешь привозить? », - приводит слова Мостового Eurostavka.

За красно-белых забил Руслан Литвинов (78-я минута), но «Спартак» не удержал победу, пропустив в компенсированное время от Данила Глебова.

«Спартак» набрал 18 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице, «Ростов» - двенадцатый с 13 очками.

7 ноября пройдут матчи «Ростов» - «Рубин» и «Спартак» - «Локомотив».