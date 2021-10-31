Александр Точилин: После первой недели появилось желание уйти из «Кубани»

Бывший главный тренер «Кубани» Александр Точилин высказался о работе в клубе. Под его руководством команда занимала последнее место в турнирной таблице ФНЛ.

«Мы пришли в сложный период — команда находилась в подавленном состоянии после отставки предыдущего тренерского штаба. Были проблемы в организационном и бытовом плане — начиная с медицинского блока и заканчивая условиями для тренировочного процесса. Руководство обещало это исправить, но за два месяца практически ничего не было сделано.

Когда понял, что не готов дальше работать в «Кубани»? Желание уйти появилось практически после первой недели. Понимал, что в этих условиях у меня точно не получилось бы», - приводит слова Точилина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне у «Кубани» было несколько главных тренеров: Сергей Первушин, с которым команда лишь однажды взяла очки - с «Енисеем» (2:2), Александр Точилин и Роберт Евдокимов. При последнем южане выиграли четыре последних матча, включая кубковую встречу с «Краснодаром» (3:0).