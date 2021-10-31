Погба намерен вернуться в «Ювентус» после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен продолжить карьеру в «Ювентусе»

Об этом сообщает в Twitter журналист Sport Italia.

Французский полузащитник не планирует продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед» и покинет клуб следующим летом в качестве свободного агента.

«Ювентус» готов платить Полю требуемые 12 миллионов евро в год плюс бонусы, но для этого туринскому клубу необходимо продать нескольких своих игроков, чтобы выгрузить зарплату.

Напомним, Погба ранее выступал за «старую синьору». С 2012 по 2016 годы футболист провел за туринцев 178 матчей, забив 34 гола и отдав 40 голевых передач. В состав «красных дьяволов» полузащитник перешел за 105 миллионов евро.