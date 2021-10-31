Испанская бригада судей во главе с Эрнандесом обслужит матч Лиги чемпионов «Зенит» - «Ювентус»

Стали известны судьи, которые будут обслуживать матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» - «Зенит».

Алехандро Хосе Эрнандес был назначен главным судьей. Ему помогут соотечественники Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Четвертый судья - Хосе Луис Мунуэра. Хуан Мартинес будет отвечать за VAR. Видеосссистент рефери - Рикардо де Бургос.

После трех туров в Лиге чемпионов подопечные Сергея Семака занимают третье место в таблице с тремя очками, в то время как у «старой синьоры» максимальное количество очков (9). Ответная игра между командами пройдет 3 ноября в Турине.