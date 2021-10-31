«Уфа» - «Ахмат»: Агаларов выйдет в стартовом составе хозяев

Сегодня, 31 октября, на стадионе «Центральный» в Уфе пройдет матч 13-го тура между одноименной командой и грозненским «Ахматом». Игра стартует в 14:00 мск.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Йокич, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов, Мрзляк

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Карапузов, Харин, Конате.

Перед началом очного противостояния «Уфа» располагается на предпоследнем 15-м месте с десятью очками, в активе грозненцев десятое место и 15 баллов.