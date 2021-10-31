Агуэро госпитализировали в матче с «Алавесом» из-за тахикардии

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Кун Агуэро был госпитализирован в первом тайме матча с «Алавесом» из-за проявлений тахикардии. Сейчас форвард чувствует себя в порядке.

«У Агуэро была тахикардия. Он в порядке. Это уже случилось с ним в 12 лет. Сегодня и завтра его будут обследовать. У Серхио все хорошо, - написал журналист TyC Эдул в твиттере.

Напомним, во время матча Агуэро покинул поле, держась за грудь и испытывая проблемы с дыханием. Игрока доставила в больницу скорая помощь.