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31 октября 13:21
автор: Александр Бойченко

Агуэро госпитализировали в матче с «Алавесом» из-за тахикардии

Футболист отыграл 40 минут в игре чемпионата Испании с «Алавесом».

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Кун Агуэро был госпитализирован в первом тайме матча с «Алавесом» из-за проявлений тахикардии. Сейчас форвард чувствует себя в порядке.

«У Агуэро была тахикардия. Он в порядке. Это уже случилось с ним в 12 лет. Сегодня и завтра его будут обследовать. У Серхио все хорошо, - написал журналист TyC Эдул в твиттере.

Напомним, во время матча Агуэро покинул поле, держась за грудь и испытывая проблемы с дыханием. Игрока доставила в больницу скорая помощь.

источник: Twitter.com
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