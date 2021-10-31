Селюк заявил, что контракт Гогуа с ЦСКА будет разорван досрочно

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского футболиста ЦСКА Седрика Гогуа, заявил, что футболист разорвет контракт с клубом досрочно, так как он не получает необходимой игровой практики.

— Все практически завершено, вот-вот окончательно решим все вопросы и на следующей неделе контракт будет разорван. Об условиях разрыва соглашения пока распространяться не буду», - передает слова Селюка «РБ-Спорт».

Селюк так же отметил, что после ухода из стана красно-синих Гогуа гарантированно найдет себе новую команду:

— Поверьте мне, с голым задом он не останется. Мы его зад прикрыли штанишками».

С 2019 года защитник провел всего пять матчей за «армейцев», забив один гол. В прошлом сезоне Гогуа защищал цвета волгоградского «Ротора» на правах аренды, где сыграл в 22 матчах чемпионата.