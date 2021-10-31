Ибрагимович - о Мбаппе: Он должен почувствовать вкус крови и не жалеть себя

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович оценил игру французского нападающего Килиана Мбаппе, который выступает с 2017 года за «Пари Сен-Жермен». По словам шведа, Мбаппе нужно научиться не жалеть себя и выкладываться всегда на максимум возможностей.

«Мне нравится Мбаппе, но он недостаточно много работает. Он может стать невероятным игроком, если научится не жалеть себя. Он должен почувствовать вкус крови, огонь, пожирающий его изнутри. Он может окружить себя людьми, которые будут говорить, что он недостаточно хорош», - приводит слова Ибрагимовича TF1.

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако». С тех пор он отыграл за команду 185 матчей, забил 138 голов и отдал 69 ассистов. Его контракт истекает летом 2022-го.