Ибрагимович - про нынешний «ПСЖ»: Это не команда в отличие от состава прошлых лет, когда выступал я

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович дал оценку игре «ПСЖ» в этом сезоне. По словам шведа, сейчас подопечные Почеттино не представляют собой целостную команду.

«Наш «Пари Сен-Жермен» был командой. Сейчас это не команда. Возможно, в будущем так и будет. Я верю в «ПСЖ», но они не самые лучшие», - цитирует Ибрагимовича TF1.

Напомним, Ибрагимович поиграл в шести разных чемпионатах по ходу своей карьеры. Больше всех матчей форвард провел за «Пари Сен-Жермен» - швед сыграл там 180 матчей, в которых забил 156 мячей (став лучшим бомбардиров клуба в истории) и отдал 61 результативный пас. В «Милан» Ибрагимович вернулся в сезоне 19/20. Ранее он выступал за этот клуб с 2010 по 2012 года, забив 42 гола.

Отметим, что Ибрагимович собирался вернуться в сборную Швеции перед Евро-2020, но перед турниром получил травму, которая не позволила ему совершить камбэк.

Действующая трансферная стоимость футболиста оценивается в 4 миллиона евро.