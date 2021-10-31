Реднапп считает, что Павлюченко был более классным футболистом, чем Дзюба

Бывший тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп опроверг давние слухи о том, что просил купить у «Спартака» нападающего Артема Дзюбу и сравнил его с экс-форвардом «шпор» Романом Павлюченко.

«Очевидно, что Артем – отличный игрок, но насколько я помню, я не просил «Тоттенхэм» его купить и клуб не делал по нему официального предложения. Но в целом он мог бы пригодиться той команде, да и вообще он бы не затерялся в чемпионате Англии, уверен, Дзюба регулярно забивал бы, у него есть необходимые для этого характеристики. Лучше ли он, чем Павлюченко? Нет, Роман был классным футболистом», – приводит слова Реднаппа «РБ-Спорт».

Добавим, что Павлюченко провел 113 матчей за «Тоттенхэм», в которых отличился 42 голами и десятью результативными передачами. Российский форвард выступал в Англии с 2008 по 2012 год.