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31 октября 15:47
автор: Александр Бойченко

«Уфа» выиграла у «Ахмата» благодаря очередному голу Агаларова

Матч завершился со счетом 1:0.

31 октября на стадионе «Центральный» у Уфе состоялся матч между одноименной командой и грозненским «Ахматом». Хозяева одержали минимальную победу благодаря 11-у голу Гамида Агаларова.

Нападающий «Уфы» забил мяч на 58-й минуте с передачи Йокича.

Таким образом, «Уфа» набрала три очка и переместилась на 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 баллов. У подопечных Андрея Талалаева осталось 15 очков и десятое место в чемпионате.

Следующий матч уфимцы проведут против тульского «Арсенала» 6 ноября, а «Ахмат» встретится с «Нижним Новгородом» дома.

Чемпионат России, 13-й тур

РПЛ

«Уфа» (Уфа) - «Ахмат» (Грозный) 1:0

Голы: Агаларов 58

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Йокич, Мрзляк (Камилов, 71), Голубев (Кротов, 46), Фищенко, Алиев (Сухов, 86), Урунов (Иванов, 87), Агаларов (Саплинов, 79).

«Ахмат»: Шелия, Тодорович (Полярус, 63), Семенов, Лысцов, Быстров, Богосовац, Харин (Уткин, 63), Карапузов (Янку, 84), Тимофеев, Коновалов (Себаи, 84), Конате (Архипов, 63).

Предупреждения:

Мрзляк (44), Лысцов (50), Урунов (71), Тимофеев (71).

источник: «Советский спорт»
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