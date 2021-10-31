«Уфа» выиграла у «Ахмата» благодаря очередному голу Агаларова

31 октября на стадионе «Центральный» у Уфе состоялся матч между одноименной командой и грозненским «Ахматом». Хозяева одержали минимальную победу благодаря 11-у голу Гамида Агаларова.

Нападающий «Уфы» забил мяч на 58-й минуте с передачи Йокича.

Таким образом, «Уфа» набрала три очка и переместилась на 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 баллов. У подопечных Андрея Талалаева осталось 15 очков и десятое место в чемпионате.

Следующий матч уфимцы проведут против тульского «Арсенала» 6 ноября, а «Ахмат» встретится с «Нижним Новгородом» дома.

Чемпионат России, 13-й тур