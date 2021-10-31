Вратарь «Спартака» Ребров приостановил футбольную карьеру и перешел на новую должность в команде

Вратарь «Спартака» Артем Ребров принял решение приостановить спортивную карьеру из-за перехода на новую должность в команде.

Вратарь «Спартака» Артём Ребров перешёл на должность технического координатора. Одна из его функций — помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

Для успешного выполнения поставленной задачи Ребров приостанавливает игровую карьеру», - передает официальный сайт ФК «Спартак».

За свою профессиональную карьеру Ребров сыграл в 131 матче за «Спартак», в которых пропустил 151 мяч и 47 раз отыграл на ноль. В составе красно-белых он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны в 2017 году.