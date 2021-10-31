«Арсенал Т» - «Сочи»: Составы команд

31 октября на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч между одноименной командой и «Сочи» в рамках 13-го тура РПЛ. Игра начнется в 16:30 мск.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Кангва, Давиташвили, Луценко.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Кассьерра.

Перед матчем «Сочи» располагается на шестом месте в таблице РПЛ, имея в активе 21 балл. «Арсенал» идет на 14-й позиции с 12-ю очками.