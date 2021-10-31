«Интер» одержал седьмую победу в сезоне, обыграв дома «Удинезе»

«Интер» победил на своем поле «Удинезе» (2:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии.
Дубль в составе «черно-синих» оформил аргентинский полузащитник Хоакин Каррера. Хозяева открыли счет на 60-й минуте встречи. Второй мяч Каррера отправил в ворота Марко Сильвестри на 68-й.
«Интер» набрал 24 очка и продолжает занимать третье место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» идет 14-м, имея в активе 11 очков.
В следующем матче «Интер» ждет миланской дерби. Игра пройдет на поле «Милана». «Удинензе» примет «Сассуоло». Матчи пройдут 7 ноября.
Серия А