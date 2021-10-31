Аллегри закроет игроков «Ювентуса» на тренировочной базе перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение закрыть игроков команды на тренировочной базе для подготовки к ближайшим матчам.

Напомним, что 30 октября туринский клуб проиграл в гостях «Вероне» (1:2). Для «Ювентуса» это поражение стало четвертым в текущем сезоне чемпионата Италии. Команда Аллегри занимает девятую строчку в таблице.

«Футболка «Ювентуса» не дает нам гарантии того, что мы обязательно должны побеждать команды из середины таблицы. Мы должны заработать каждое очко и делать это с правильным отношением. «Верона» знала, что именно так нужно играть, чтобы обыграть нас. Наша ошибка заключалась в том, что мы предполагали, что мы лучше соперника, а сейчас это не так. Мы должны быть реалистами», - цитирует наставника Goal.com.

Добавим, что туринская команда будет готовиться на базе к домашним играм против «Зенита» в Лиге чемпионов (2 ноября) и с «Фиорентиной» (6-го числа).