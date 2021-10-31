Перишич не подпишет новый контракт с «Интером»

Хорватский полузащитник Иван Перишич покинет «Интер» летом следующего года, сообщает Corriere Dello Sport.
У футболиста заканчиваетcя контракт с клубом. По данным источника, руководство «Интера» приняло решение расстаться с игроком по истечении соглашения.
Ранее сообщалось, что Першичем интересуются английские «Вест Хэм» и «Эвертон».
Напомним, хавбек защищает цвета «Интера» с 2015 года. В составе «нерадзурри» он провел 216 матчей, забил 47 голов и отдал 41 ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в десять миллионов евро.
За сборную Хорватию полузащитник отыграл 109 встреч (31 гол).