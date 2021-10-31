Ибрагимович: Я пытаюсь доказать, что 40 - это просто число, я хочу прогрессировать каждый день

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как ему удается так долго сохранять мотивацию и форму. 40-летний нападающий признался, что пока не думает о завершении карьеры.

«Секрет моего долголетия в моей голове. Я пытаюсь доказать, что 40 - это всего лишь число, и я могу продолжать заниматься любимым делом. Я хочу прогрессировать каждый день. Очевидно, я не могу играть так, как раньше. Но теперь я умнее и у меня больше опыта.

Я не удивлен своей игрой. Я лучший, как можно удивиться хорошей игре, если ты лучший?», - приводит слова Ибрагимовича Sport Italia.

Напомним, Ибрагимович поиграл в шести разных чемпионатах по ходу своей карьеры. Больше всех матчей форвард провел за «Пари Сен-Жермен» - швед сыграл там 180 матчей, в которых забил 156 мячей (став лучшим бомбардиров клуба в истории) и отдал 61 результативный пас. В «Милан» Ибрагимович вернулся в сезоне 19/20. Ранее он выступал за этот клуб с 2010 по 2012 года, забив 42 гола.

Отметим, что Ибрагимович собирался вернуться в сборную Швеции перед Евро-2020, но перед турниром получил травму, которая не позволила ему совершить камбэк.