«Факел» разгромил «Велес» и поднялся на второе место ФНЛ

«Факел» в гостевом матче 20-го тура ФНЛ победил «Велес» со счетом 4:0.

В составе клуба из Воронежа отличились форварды Максим Максимов (34-я минута) и Андрей Разборов (54), а также полузащитники Андрей Мендель (82) и Артем Кулишев (84)

Отметим, что хозяева поля лишились двух футболистов, сначала красную карточку получил защитник Николай Тарасов (23), а потом за вторую желтую карточку был удален полузащитник Владимир Кабахидзе (45).

Таким образом, «Факел» набрал 39 очков и поднялся на второе место, «Велес» с 27 очками остался на девятой строчке.

6 ноября «Факел» проведет выездную игру против «Томи», а «Велес» примет «Кубань».