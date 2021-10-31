Гендиректор «Ахмата» прокомментировал информацию о возможной отставке Талалаева

В грозненском «Ахмате» отреагировали на сообщение о возможной отставке Андрея Талалаев с поста главного тренера команды.

Напомним, что клуб проиграл «Уфе» (0:1) в гостевом матче 13-го тура чемпионата России. Позже в СМИ появилась информация, что 49-летний специалист может покинуть «Ахмат».

«Талалаев в команде. Пользуется ли он кредитом доверия? У нас не банк, чтобы пользоваться кредитами. Он в команде», — цитирует «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У грозненской команды 15 очков.