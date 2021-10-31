«Оренбург» проиграл в гостях «Металлургу», но остался лидером таблицы ФНЛ

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги липецкий «Металлург» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0.

Автором единственного гола хозяев стал Артур Арустамян. Нападающий отличился на 68-й минуте.

Несмотря на поражение «Оренбург» остался лидером турнирной таблицы ФНЛ. У команды 41 очко. «Оренбург» может догнать московское «Торпедо» (39), которое 31 октября играет со «Спартаком-2». «Металлург» расположился на 17-й строчке с 18 очками.

В следующем матче «Оренбург» сыграет дома с «Балтикой». «Металлург» встретится на выезде с «Акроном». Обе встречи пройдут 6 ноября.

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