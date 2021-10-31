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Новосельцев - о сложных соперниках в России: В целом только Халк производил сильное впечатление
31 октября 17:14
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК "Зенит"

Новосельцев - о сложных соперниках в России: В целом только Халк производил сильное впечатление

В настоящее время Иван Новосельцев выступает за тульский «Арсенал».

Защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев рассказал о самых запоминающихся соперниках из Российской премьер-лиги.

— Удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь. Против Халка надо было действовать максимально сконцентрированным. Не знаешь, что ждать от него.

Я почувствовал, что он отличается и от других легионеров, играет нестандартно, его трудно было «прочитать». Да, был момент в «Ростове»: я отнял у бразильца мяч, отдал голевую на Азмуна, но в целом Халк производил сильное впечатление», - приводит слова Новосельцева пресс-служба «Арсенала».

За свою карьеру в «Зените» Халк отыграл 148 матчей, в которых забил 76 мячей и отдал 60 голевых передач. Он является чемпионом России 2014/15, в этом же сезоне он стал главным бомбардиром всей лиги. Халк трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата.

источник: ФК «Арсенал» (Тула)
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