Бывший селекционер «Чертаново» - о Глушенкове: По понимаю игры таких футболистов мало

Бывший селекционер «Чертаново» Николай Горохов оценил игру Максима Глушенкова, который не может закрепиться в основе «Спартака» и текущий сезон проводит в самарских «Крыльях Советов».

«Глушенков — очень талантливый игрок. По пониманию игры, думаю, он ближе к игрокам высокого уровня, чем к середнякам. Но по психологии у него большие проблемы. Если бы он психологически заматерел и стал бы более простым и направленным, как тот же Ежов, наверное, было бы больше пользы. Мне кажется, некоторая остановка в прогрессе находится именно у него внутри», - передает слова Горохова «СЭ».

Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». В текущем сезоне он сыграл в 11 матчах «Крыльев», в которых забил два мяча.