«Уфа» прокомментировала слухи о продаже Агаларова будущей зимой

«Уфа» отреагировала на многочисленные разговоры о продаже Агаларова в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне он является лучшим бомбардиром лиги, имея 11 забитых мячей за 13 туров.

«Никто никого не хочет продавать. Гамид показывает хорошую форму, приносит команде очки — это говорит о его потенциале. Рассчитываем, чтобы и дальше себя так же показывал. Лучший ли он нападающий в России сейчас? Он — лидер гонки бомбардиров, это говорит о многом», - передает Газизов Sport24.

«Уфа» после матча с «Ахматом» набрала три очка и переместилась на 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 баллов.

Следующий матч уфимцы проведут против тульского «Арсенала» 6 ноября.