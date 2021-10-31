Два гола Кассьерры принесли «Сочи» выездную победу над «Арсеналом»

Тульский «Арсенал» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России проиграл «Сочи» - 1:2.
Уже на второй минуте счет открыли гости благодаря голу Матео Кассьерры. «Арсенал» ответил точным ударом Эванса Кангвы на 65-й. Победу «Сочи» принес второй мяч Кассьерры (79).
Таким образом, «Арсенал» остался на 14-м месте, имея в активе 13 очков. «Сочи» поднялся на третью строчку. У подопечных Владимира Федотова 24 очка.
В следующем туре «Сочи» примет на своем поле ЦСКА. «Арсенал» встретится дома с «Уфой». Игры пройдут 6 ноября.
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