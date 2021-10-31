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Два гола Кассьерры принесли «Сочи» выездную победу над «Арсеналом»
31 октября 18:20
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Сочи"

Два гола Кассьерры принесли «Сочи» выездную победу над «Арсеналом»

Южане поднялись на третье место в таблице.

Тульский «Арсенал» в домашнем матче 13-го тура чемпионата России проиграл «Сочи» - 1:2.

Уже на второй минуте счет открыли гости благодаря голу Матео Кассьерры. «Арсенал» ответил точным ударом Эванса Кангвы на 65-й. Победу «Сочи» принес второй мяч Кассьерры (79).

Таким образом, «Арсенал» остался на 14-м месте, имея в активе 13 очков. «Сочи» поднялся на третью строчку. У подопечных Владимира Федотова 24 очка.

В следующем туре «Сочи» примет на своем поле ЦСКА. «Арсенал» встретится дома с «Уфой». Игры пройдут 6 ноября.

РПЛ

13-й тур

«Арсенал» (Тула) - «Сочи» (Сочи) - 1:2 (0:1).

Голы: Кангва, 65 - Кассерра, 2; 79.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Костадинов (Камболов, 83), Чаушич (Гулиев, 83), Хлусевич (Ткачев, 57), Давиташвили (Э.Кангва, 57), К.Кангва, Луценко (Марков, 73).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Юрганов, Прохин, Родригау, Юсупов (Заика, 81), Жоаузинью (Бурмистров, 63), Нобоа (Ангбан, 69), Кассьерра (Барсов, 81).

источник: «Советский спорт»
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