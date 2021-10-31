«Химки» - «Урал»: Глушаков в старте хозяев

31 октября на стадионе «Арена Химки» начнется матч 13-го тура РПЛ между «Химками» и «Уралом». Старт намечен на 19:00 мск.
«Химки»: Лантратов, Идову, Карпов, Филин, Дагерстоль, Стоинович, Глушаков, Мирзов, Боженов, Соколов, Адеми.
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Колесниченко, Кузьмичёв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гагнидзе.
Перед началом очного противостояния в активе «Химок» 15 место и 11 очков, у «Урала» заключительное 16 место при девяти набранных баллах.
источник: «Советский спорт»