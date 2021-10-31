Шамиль Газизов: «Уфа» заслужила победу в матче с «Ахматом»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал очередной гол Агаларова и победу своей команды в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

«Первый тайм получился тяжёлым в исполнении обеих команд, соперник чуть владел преимуществом. Но во втором тайме поменяли схему, забрали инициативу. Заслужили победу.

Удивляюсь ли Агаларову? Он делает свою работу, находится в хорошей форме, приносит команде важные очки. Забивает классные голы. Дай бог и дальше так продолжать», — сказал Газизов «Чемпионату».

«Уфа» после матча с «Ахматом» набрала три очка и переместилась на 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 баллов.

Следующий матч уфимцы проведут против тульского «Арсенала» 6 ноября.