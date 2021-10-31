Головин начнет на скамейке запасных матч «Монако» с «Брестом»

Стал известен стартовый состав «Монако» на домашний матч 12-го тура чемпионата Франции против «Бреста».

Отметим, что российский полузащитник хозяев Александр Головин начнет встречу на скамейке запасных.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Марипан, Диоп, Энрике, Мартинш, Бадьашиль, Чуамени, Лукас, Бен-Йеддер, Фолланд.

Напомним, что 25-летний Головин недавно восстановился от травмы паха. Предыдущий матч с «Монпелье» (3:1) он провел в запасе.

В нынешнем сезоне россиянин отыграл семь матчей за «Монако» в чемпионате Франции, забил два гола и отдал один ассист.