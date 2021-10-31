Властимил Петржела: За жест Дзюбы в матче с «Динамо» разбирался бы с ним по-серьезному

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поведение Артема Дзюбы в концовке матча 13-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

Напомним, что форвард забил в игре гол, а после этого что-то прокричал в сторону скамейке запасных, где находился наставника клуба Сергея Семака.

«Если бы я был в «Зените», Артем себе такого не позволил. А если бы и сказал, то разбирался бы я с ним по-серьезному. Не понимаю, почему Семак сделал вид, что он ничего не слышал, это неправильно. Думаю, им необходимо поговорить между собой и решить этот вопрос, иначе может возникнуть сложная ситуация между тренером и игроком», — цитирует чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

По итогам матча с «Динамо» Зенит» увеличил отрыв от второго места в чемпионате России, набрав 29 баллов.