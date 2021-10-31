Романцев высказался о поражении «Спартака» от «Зенита» с разгромным счетом

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, что делать в таких случаях, когда твоя команда разгромно проигрывает главному раздражителю в чемпионате (1:7 от «Зенита» в гостях).

«Я даже не могу представить, какой это стресс для любого тренера. К счастью, меня в этом плане футбольный бог миловал. А вот почти с таким же счетом «Зенит» в Ленинграде мне обыгрывать доводилось. Причем в первом же своем сезоне в «Спартаке».

Думаю, после всего случившегося, прежде всего, надо поговорить с игроками, выслушать мнение каждого, почувствовать их реакцию на произошедшее, а уж потом принимать какие-то решения», - цитирует Романцева «СЭ».

Добавим, по итогам 13-и туров на счету у подопечных Руя Витории 18 очков и девятое место в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут против «Локомотива» дома 7 ноября.