Романцев - о желании Быстрова возглавить «Спартак»: Пусть окунается. Только во что?

Экс-главный тренер «Спартака» высказался о намерении бывшего игрока красно-белых Владимира Быстрова возглавить команду.

«Сейчас многие готовы «окунуться» в спартаковские дела. А если исходить из кошмара в Питере, то хуже точно не будет. И зная характер весельчака Володи, его стремление всегда идти напролом, может, и правда встряхнет «Спартак». Если, конечно, не шутит. Так что пусть окунается. Вот только во что?» — сказал Романцев «СЭ».

Добавим, по итогам 13-и туров на счету у подопечных Руя Витории 18 очков и девятое место в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут против «Локомотива» дома 7 ноября.