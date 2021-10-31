«Зенит-2» уступил «Ленинградцу» 1:7. Тренер Радимов ранее высмеял «Спартак» за такой счет

«Зенит-2» в матче 19-го тура ФНЛ-2 с «Ленинградом» потерпел крупное поражение. Матч завершился со счетом 1:7.

Дубль «Зенита» возглавляет бывший полузащитник команды Владислав Радимов. Любопытно, что 24 октября он высмеял «Спартак», проигравший в матче 12-го тура РПЛ «Зениту». Эта встреча также завершилась со счетом 7: 1.

После этого матча Радимов написал в своем Твиттере: «7:1. Моя дорогая столица, моя золотая Москва. Терпеть».

«Зенит-2» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ-2. Команда Радимова набрала 16 очков за 16 туров. Возглавляет группу «Ленинградец» с 34-я баллами.