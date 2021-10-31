Влахович побил рекорд Батистуты и Тони по голам в серии А за календарный год

Нападающий «Фиорентины» и конкурент Александра Кокорина за место в основном составе Душан Влахович побил рекорд Габриэля Батистуты и Лука Тони по количеству забитых голов за один календарный год (25).

21-летний футболист уже забил 25 голов за «Фиорентину» в чемпионате Италии в этом календарном году. По этому показателю серб превзошел Габриэля Батистуту (23 гола в 1998 году) и Луку Тони (24 в 2006 году).

По данным Opta, рекорд принадлежит шведскому нападающему Курту Хамрину, забившему 27 голов за «Фиорентину» в чемпионате Италии 1960 года.

В текущем сезоне «фиалки» идут на седьмом месте в серии А, имея в активе 18 очков. Следующим соперником в национальном чемпионате станет туринский «Ювентус» (6 ноября), который свой следующий матч проведет против «Зенита» в четвертом туре Лиги чемпионов.