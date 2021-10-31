Джанаев пропустит ноябрьские матчи сборной России из-за травмы

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев не примет участия в заключительных матчах сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022.

Как сообщает «РБ-Спорт», 34-летний футболист не поедет в расположение национальной команды из-за травмы приводящей мышцы бедра. Отмечается, что по этой причине Джанаев также пропустит матч чемпионата РПЛ с тульским «Арсеналом». В сборной Сослана может заменить голкипер «Зенита» Станислав Крицюк.

Окончательный состав на встречи против Кипра (11-го, Санкт-Петербург) и Хорватии (14-го, Сплит) будет объявлен 1 ноября.

Добавим, что сборная России за два тура до окончания группового этапа отборочной турнира лидирует, набрав 19 очков, на втором месте располагается Хорватия с 17 очками.

Напрямую на мировое первенство, которое пройдет в Катаре, выйдет одна команда, а сборная ставшая в группе второй отправится в стыковой турнир.