ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Атлетико» разгромил «Бетис» в матче испанской примеры
31 октября 20:10
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Атлетико"

«Атлетико» разгромил «Бетис» в матче испанской примеры

Встреча прошла в Мадриде.

«Атлетико» в домашнем матче 12-го тура примеры победил «Бетис» со счетом 3:0.

За столичную команду отличились Янник Карраско (27-я минута) и Жоау Феликс (80), еще один гол был забит после углового в свои ворота защитником Херманом Песселья (63).

Таким образом, «матрасники» набрали 22 очка и обошли «Бетис» (21 очко) в турнирной таблице, став четвертыми.

7 ноября «Атлетико» сыграет в гостях с «Валенсией», а «Бетис» примет «Севилью».

Примера

12-й тур

«Атлетико» (Мадрид) - «Бетис» (Севилья) - 3:0 (1:0)

Голы: Карраско, 27, Песселья, 63 (автогол), Феликс, 80

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско (Лоди, 88), Коке, де Пауль (Матеус Кунья, 84), Суарес (Жоау Феликс, 71), Гризманн, Корреа (Эррера, 84).

«Бетис»: Браво, Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо (Гонсалес, 78), Каналес, Вильям Карвалью (Родригес, 66), Родри (Руибаль, 46), Хуанми (Тельо, 46), Виллиан Жозе (Иглесиас, 78).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Косторная рассказала о смене программ перед Skate CanadaДомнина и Зайцев - снова в лидерах "Ледникового периода"Юрген Клопп поделился впечатлениями от "Игры в кальмара"Семак прокомментировал фразу Дзюбы после забитого голаСтал известен точный диагноз фигуристки Александры ТрусовойРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавица
Куда смотрит «Спартак»? Пора забирать Федотова из «Сочи», который вернулся в тройку лидеров РПЛ
В матче 13-го тура РПЛ «Арсенал» дома проиграл «Сочи» - 1:2.
«Он лежал в крови, а режиссер кричал: стоп, снято!» Странная история сына Брюса Ли, убитого на съемках фильма
Актеру Алеку Болдуину, который в конце октября 2021 года застрелил оператора во время съемок, могут предъявить официальное обвинение. «Плеймейкер» вспоминает детали похожего инцидента, происшедшего весной 1993 года. Его жертвой стал 28-летний Брэндон Ли - сын величайшего мастера боевых искусств и кинозвезды Брюса Ли.
144 гола Дзюбы — это много или мало? Рейтинг лучших бомбардиров европейских футбольных лиг
Артем Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России. По европейским меркам результат зенитовца - 144 мяча - довольно скромен, о чем свидетельствует наша видеоподборка.
Таких оценок не бывает! Валиева в Ванкувере установила два невероятных рекорда
На этапе Гран-при в Канаде россиянка Камила Валиева побила два собственных мировых рекорда. Прежнее достижение по сумме двух программ она улучшила на 15 с лишним баллов.
День России в Эмиратах! Ян — с титулом, еще семеро наших с яркими победами. И всё это перед сенсацией (видео)
«Плеймейкер» подводит итоги грандиозного турнира UFC 267 в Абу-Даби, в главных боях которого наш Петр Ян побил Кори Сандхейгена, а Гловер Тейшейра сенсационно одолел Яна Блахочива. В общей сложности победы одержали восемь бойцов из России, включая чеченского шведа Хамзата Чимаева.
«Вставай, Леня, уже восемь». Матч «Спартак» — «Ростов» как продолжение питерского позора красно-белых
Спартаковцы не смогли удержать победу в домашнем матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), пропустив в компенсированное время.
«Хороший русский настоящий человек». Комментатор Федотов считает Овечкина величайшим хоккеистом в истории
Популярный телекомментатор Сергей Федотов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от яркого старта Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.
Березуцкий снова спасает Слуцкого. Как ЦСКА подарил «Рубину» первую победу с 13 сентября (видео)
«Рубин» в 13-м туре РПЛ победил на своем поле армейцев со счетом 1:0, забив в компенсированное время.
«Дзюба — не лучший в истории, но его надо вернуть в сборную». Кирьяков — о подвигах форварда «Зенита»
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» мнением о бомбардирском рекорде Артема Дзюбы, который в матче против «Динамо» забил 144-й гол в чемпионатах страны.
1хСтавка разменяла «Локомотив» на Семина, Баста спел «На что ставишь?» Букмекерский обзор
Очередная порция новостей букмекерского рынка.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика