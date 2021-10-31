«Атлетико» разгромил «Бетис» в матче испанской примеры

«Атлетико» в домашнем матче 12-го тура примеры победил «Бетис» со счетом 3:0.
За столичную команду отличились Янник Карраско (27-я минута) и Жоау Феликс (80), еще один гол был забит после углового в свои ворота защитником Херманом Песселья (63).
Таким образом, «матрасники» набрали 22 очка и обошли «Бетис» (21 очко) в турнирной таблице, став четвертыми.
7 ноября «Атлетико» сыграет в гостях с «Валенсией», а «Бетис» примет «Севилью».
Примера
12-й тур
«Атлетико» (Мадрид) - «Бетис» (Севилья) - 3:0 (1:0)
Голы: Карраско, 27, Песселья, 63 (автогол), Феликс, 80
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско (Лоди, 88), Коке, де Пауль (Матеус Кунья, 84), Суарес (Жоау Феликс, 71), Гризманн, Корреа (Эррера, 84).
«Бетис»: Браво, Монтойя, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо (Гонсалес, 78), Каналес, Вильям Карвалью (Родригес, 66), Родри (Руибаль, 46), Хуанми (Тельо, 46), Виллиан Жозе (Иглесиас, 78).