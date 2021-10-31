«Атлетико» разгромил «Бетис» в матче испанской примеры

«Атлетико» в домашнем матче 12-го тура примеры победил «Бетис» со счетом 3:0.

За столичную команду отличились Янник Карраско (27-я минута) и Жоау Феликс (80), еще один гол был забит после углового в свои ворота защитником Херманом Песселья (63).

Таким образом, «матрасники» набрали 22 очка и обошли «Бетис» (21 очко) в турнирной таблице, став четвертыми.

7 ноября «Атлетико» сыграет в гостях с «Валенсией», а «Бетис» примет «Севилью».

Примера