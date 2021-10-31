Директор владимирского «Торпедо» рассказал, почему болельщиков «Динамо-2» посадили «в клетку»

Директор владимирского «Торпедо» Александр Акимов, который является также главным тренером команды, рассказал, как получилось, что болельщики «Динамо-2» сидели на трибунах с сеткой, что было похоже на клетку.

«Эта «клетка», как вы выразились, это лучший вариант для фанатов. Это конструкция стадиона, потому что соседняя трибуна — вип трибуна такая же. Там сидели фанаты из Владимира, а фанаты «Динамо» на соседней. К нам не может быть претензий. Мы специально что ли эту клетку сделали? Нет, конечно. И вообще это сетка, а не клетка. Никто туда фанатов не загонял, они всем довольны», - приводит слова Акимова «Чемпионат».

Отметим, что дубль бело-голубых одержал победу в данном матче, проходящем в рамках 19-го тура ФНЛ-2 (2:1).

Теперь «Динамо-2» набрало 36 очков и находится на втором месте в таблице. «Торпедо» - одиннадцатое с 12 очками.

В следующем туре пройдут матчи «Динамо-2» - «Локомотив-Казанка» и «Муром» - «Торпедо».